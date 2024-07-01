الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

إعلام إسرائيلي: صورة الحرب ستنتهي خلال 10 أيام.. وإلى الشمال!

2024-07-01 | 08:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إعلام إسرائيلي: صورة الحرب ستنتهي خلال 10 أيام.. وإلى الشمال!
إعلام إسرائيلي: صورة الحرب ستنتهي خلال 10 أيام.. وإلى الشمال!

كشفت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن التقديرات تشير إلى أن الإعلان عن نهاية الحرب بصورتها الحالية سيتم خلال 10 أيام.

فقد ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن التقديرات تشير إلى أن الإعلان عن نهاية الحرب بصورتها الحالية سيتم خلال 10 أيام بعد ذلك سينتقل جيش العدو الإسرائيلي إلى المرحلة الثالثة من الحرب، وتبدأ المفاوضات من أجل التسوية على الحدود الشمالية مع لبنان.

ونقلت القناة 13 عن مسؤول قوله إن "الحرب لن تنتهي.. وسنتحرك حيثما توجد معلومات استخباراتية عن نشاط حماس".

كما أضاف مسؤول من العدو للقناة 13 الإسرائيلية أن النشاط في غزة سيستمر من خلال غارات وضربات جوية.

في الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن خطط "اليوم التالي" للحرب في غزة جاهزة وتنتظر الموافقة عليها.

إعلام إسرائيلي: صورة الحرب ستنتهي خلال 10 أيام.. وإلى الشمال!

عربي و دولي

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

حرب غزة

شمال إسرائيل

جنوب لبنان

حماس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
القوات الروسية تتقدم وتسيطر على 4 قرى في يومين
إعلام عبري: نهاية الحرب بصورتها الحالية خلال 10 أيام

اقرأ ايضا في عربي و دولي

غانتس: لبنان سيدفع الثمن إذا استمر الوضع كما هو بالشمال
09:50

غانتس: لبنان سيدفع الثمن إذا استمر الوضع كما هو بالشمال

​هدد زعيم حزب الوحدة الوطنية للعدو الإسرائيلي بيني غانتس حزب الله بدفع الثمن.

09:50

غانتس: لبنان سيدفع الثمن إذا استمر الوضع كما هو بالشمال

​هدد زعيم حزب الوحدة الوطنية للعدو الإسرائيلي بيني غانتس حزب الله بدفع الثمن.

لجنة الانتخابات في موريتانيا أعلنت الغزواني رئيساً للبلاد
09:40

لجنة الانتخابات في موريتانيا أعلنت الغزواني رئيساً للبلاد

أعلنت لجنة الانتخابات في موريتانيا، عن "فوز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بانتخابات الرئاسة".

09:40

لجنة الانتخابات في موريتانيا أعلنت الغزواني رئيساً للبلاد

أعلنت لجنة الانتخابات في موريتانيا، عن "فوز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بانتخابات الرئاسة".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024