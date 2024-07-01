اسرائيل تعلن الانتقال الى "المرحلة الأخيرة" من الحرب..فماذا تتضمن؟
أعلنت هـيـئـة الـبـث الإسـرائـيـلـيـة، مساء اليوم الأحد، ان "هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي يوافق على الانتقال إلى المرحلة الأخيرة من الحرب خلال الشهر الحالي".
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وأكدت، انه "تم اتخاذ هذا القرار بسبب ملف صفقة التبادل والتوتر في الجبهة الشمالية لتجنب اتساع الحرب".
وأوضحت، أن "المرحلة الثالثة تشمل البقاء في محوري نيتساريم وفيلادلفيا للضغط على حماس".
وأشارت هيئة البث، إلى أن "الضوء الأخضر الممنوح للجيش سيتيح مواصلة العملية العسكرية لكن بشكل آخر".
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