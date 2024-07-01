اسرائيل تعلن الانتقال الى "المرحلة الأخيرة" من الحرب..فماذا تتضمن؟

وأكدت، انه "تم اتخاذ هذا القرار بسبب ملف صفقة التبادل والتوتر في الجبهة الشمالية لتجنب اتساع الحرب".

وأوضحت، أن "المرحلة الثالثة تشمل البقاء في محوري نيتساريم وفيلادلفيا للضغط على حماس".

وأشارت هيئة البث، إلى أن "الضوء الأخضر الممنوح للجيش سيتيح مواصلة العملية العسكرية لكن بشكل آخر".



