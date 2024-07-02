فايننشال تايمز نقلاً عن مستشار الشؤون الخارجية للمرشد الإيراني: إذا شنت إسرائيل هجوماً شاملاً ضد حزب الله فإنها ستخاطر بإشعال حرب إقليمية

افادت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين، بأن "كبار جنرالات إسرائيل يريدون بدء وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك لبقاء حماس"، مشيرة الى ان "الجنرالات يعتقدون أن الهدنة ستكون أفضل طريقة لتحرير 120 إسرائيليا ما زالوا محتجزين".
حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أنّ قرار المحكمة العليا منح سلفه دونالد ترامب حصانة جنائية عن أفعال قام بها بصفته رئيساً يشكّل "سابقة خطرة"، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال في خطاب إلى الأمة عبر التلفزيون : "إنّ هذا القرار يخلق جوهرياً مبدأ جديداً وسابقة خطرة لأنّ سلطات الرئيس لن تكون مقيّدة بالقانون بعد الآن".