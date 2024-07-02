القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يشدد على انه لا ينبغي أن يكون هناك أي إعلان عن "انتهاء الحرب" حتى عودة جميع المختطفين

حسين أيوب لـ وهلق شو: الحرب "الإسرائيلية" على غزة لا تزال "حاجة" وإلا كان بايدن إستخدم طرق عدة لوقفها وواضح أن تراكم المعلومات لدى حزب الله سمح له بأن يضرب أهدافاً حساسة في "إسرائيل" وهذا لا يأخذنا الى أي مكان لأن "الجيش الإسرائيلي" بحاجة الى مدة زمن