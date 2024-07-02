نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين: التهدئة مع حماس يمكن أن تسهل التوصل إلى اتفاق مع حزب الله

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أنّ قرار المحكمة العليا منح سلفه دونالد ترامب حصانة جنائية عن أفعال قام بها بصفته رئيساً يشكّل "سابقة خطرة"، بحسب وكالة "فرانس برس".



وقال في خطاب إلى الأمة عبر التلفزيون : "إنّ هذا القرار يخلق جوهرياً مبدأ جديداً وسابقة خطرة لأنّ سلطات الرئيس لن تكون مقيّدة بالقانون بعد الآن".