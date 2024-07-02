"نيويورك تايمز": يُمكن للهدنة مع حماس أن تسهل التواصل مع الحزب!

افادت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين، بأن "كبار جنرالات إسرائيل يريدون بدء وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك لبقاء حماس"، مشيرة الى ان "الجنرالات يعتقدون أن الهدنة ستكون أفضل طريقة لتحرير 120 إسرائيليا ما زالوا محتجزين".