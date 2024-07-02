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اعلام الاحتلال: اندلاع حرائق في كريات شمونه عقب سقوط عدد من الصواريخ
2024-07-02 | 11:20
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اعلام الاحتلال: اندلاع حرائق في كريات شمونه عقب سقوط عدد من الصواريخ
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عربي و دولي
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الصواريخ
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