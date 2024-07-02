الرئاسة السورية: اصابة المستشارة بالرئاسة لونا الشبل بنزيف في الرأس جراء تعرضها لحادث سير في دمشق

وأضاف المكتب بحسب ما نقلت وكالة الانباء السورية "سانا" أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص.