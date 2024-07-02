ماكرون لنتنياهو : لمنع "اشتعال" الوضع بين إسرائيل و حزب الله

وجاء في بيان لقصر الإليزيه أن ماكرون "أعرب مجددا عن قلقه إزاء تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل على طول الخط الأزرق وشدد على الأهمية المطلقة لمنع اشتعال للوضع من شأنه أن يلحق ضررا بمصالح كل من لبنان وإسرائيل، وأن يشكل تطورا خطيرا بشكل خاص على الاستقرار الإقليمي".

كما حضّ الرئيس الفرنسي نتنياهو على عدم إطلاق "عملية جديدة" قرب خان يونس ورفح، في قطاع غزة.



وأشار قصر الإليزيه إلى أن ماكرون "أعرب عن معارضته لأي عملية إسرائيلية جديدة قرب خان يونس ورفح"، معتبرا أنها لن تؤدي إلا إلى "تفاقم الخسائر البشرية والأوضاع الإنسانية الكارثية".