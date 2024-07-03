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عربي و دولي

إعلام العدو يزعم: نصرالله رفض عرضاً إيرانياً وغيّر مكانه!

2024-07-03 | 02:19
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إعلام العدو يزعم: نصرالله رفض عرضاً إيرانياً وغيّر مكانه!
إعلام العدو يزعم: نصرالله رفض عرضاً إيرانياً وغيّر مكانه!

زعم موقع تابع للعدو الإسرائيلي، أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قام بتغيير مكانه تجنبا لاغتياله من قبل جيش العدو الإسرائيلي، وذلك بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بهذا الخصوص.

وقال موقع "epoch" الإسرائيلي في تقرير نشر مؤخرا، إن "نصر الله شخص يعرف كيف يظهر بشكل احترافي على شاشة التلفزيون أو يلقي خطابا، وينقل الرسائل التي يريدها إلى جمهوره المستهدف بطريقة واضحة وسلسة".

وأشار بأن "خطابه الأخير الذي هدد فيه قبرص وإسرائيل، كان يشع ثقة كبيرة بالنفس في قوة حزب الله وقوته العسكرية".

وإدعى موقع "epoch" نقلا عن مصادر مطلعة أن "نصر الله بعد تحذير تلقاه من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تعتزم إغتياله، نقل مخبأه في حي الضاحية ببيروت وانتقل إلى مخبأ آخر، خشية أن تكون تل أبيب قد حددت مكانه".

كما زعم الموقع الإسرائيلي إلى أن "حسن نصر الله رفض عرضا إيرانيا بالانتقال مؤقتا إلى طهران، حتى نهاية الحرب". 

إعلام العدو يزعم: نصرالله رفض عرضاً إيرانياً وغيّر مكانه!

عربي و دولي

حسن نصرالله

حزب الله

إسرائيل

إيران

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