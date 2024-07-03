أردوغان: التهديد ضد لبنان والتوتر مع إيران مقلق بشأن المنطقة

وأعرب عن قلقه الشديد إزاء تصاعد الهجمات الإسرائيلية والتهديدات ضد لبنان، محذرًا من تداعياتها على استقرار المنطقة.

ولفت إلى أنّ العدو الإسرائيلي يسعى لتحقيق "أهداف توسعيّة"، وأن التوتّر مع إيران والهجمات المتزايدة على لبنان "أثبتت صحةّ مخاوفنا".

كما أضاف أردوغان أن استمرار الدعم الغربي لإسرائيل وصمت العالم الإسلامي يعزز سياسة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا على ضرورة تفعيل السلام والحوار الدبلوماسي لتحقيق الاستقرار.