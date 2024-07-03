بالفيديو - إسرائيل تعتقل وتعذّب رجلاً بالخطأ لكونه يشبه السنوار!

وقال "تم اعتقالي على الحاجز العسكري خلال توجهي من الشمال بعد أن طلب جيش العدو الإسرائيلي التوجه إلى تلك المناطق".
كما أضاف "اعتقلوني وتعرضت للضرب والإهانة طيلة أشهر التي قضيتها في المعتقل، وصادر الجيش حقيبة كانت فيها جميع أموالي والأوراق الثبوتية الخاصة بي وبعائلتي، وملابسي الشخصية".
وأشار إلى أنه تم اعتقاله للاشتباه بأنه يحيى السنوار، وأهمل في المعتقل لاعتقادهم أنه زعيم حماس في قطاع غزة، بسبب الشبه بينهما.
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي الأربعاء، مواصلة عملياته في جميع أنحاء قطاع غزة، لا سيما في حي الشجاعية بمدينة غزة شمالا وفي رفح جنوبا.
أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، عن التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد تغيير وزراء الدفاع والخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين.
تعرض شخصان لعملية طعن في كرمئيل شمال فلسطين المحتلة، أحدهما في حالة خطيرة، حسبما أفاد إعلام العدو.