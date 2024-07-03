الإعلان عن موعد لقاء بايدن ونتنياهو في واشنطن!

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن من المتوقع أن يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن أواخر تموز الجاري.

وسيتزامن هذا اللقاء مع زيارة مرتقبة يقوم بها نتنياهو لواشنطن لإلقاء كلمة في الكونغرس بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ يوم 24 تموز الجاري.



وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية أول من أورد خبر اللقاء المرتقب بين بايدن ونتنياهو، مشيرة إلى أن التفاصيل اللوجستية للاجتماع المتوقع في البيت الأبيض لم تُنجز.