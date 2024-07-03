"سنصل إلى حالة الاستعداد التام لاتخاذ أي عمل ضروري في لبنان".. هذا ما صرّح به غالانت!
اشار وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الى اننا "نوجه ضربات موجعة لحزب الله كل يوم"، معتبرا أن "الدبابة التي تخرج من رفح بإمكانها أن تصل إلى الليطاني".
واكد اننا "سنصل إلى مرحلة الجاهزية الكاملة وسنكون في موقف قوة لأي عملية أو تسوية".
وأضاف: "سنصل إلى حالة الاستعداد التام لاتخاذ أي عمل ضروري في لبنان"، متابعاً: "اسرائيل تفضل التوصل إلى اتفاق على الحدود الشمالية عن طريق التفاوض ولكن إذا لزم الأمر فإننا نعرف كيف نقاتل".