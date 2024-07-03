"سنصل إلى حالة الاستعداد التام لاتخاذ أي عمل ضروري في لبنان".. هذا ما صرّح به غالانت!

اشار وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الى اننا "نوجه ضربات موجعة لحزب الله كل يوم"، معتبرا أن "الدبابة التي تخرج من رفح بإمكانها أن تصل إلى الليطاني".