بالفيديو - لحظة استهداف الاراضي الفلسطينية المحتلة برشقة صاروخية

مراسلة الجديد: اطلاق رشقة صاروخية كبيرة باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة@dayanaiwaza pic.twitter.com/EWHyO3BQpe
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 3, 2024
مراسلة الجديد: اطلاق رشقة صاروخية كبيرة باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة@dayanaiwaza pic.twitter.com/EWHyO3BQpe
نفى البيت الأبيض، "صحة ما ورد في تقرير نيويورك تايمز بشأن دراسة بايدن ما إذا كان سيستمر بالسباق الرئاسي".
أشار المرشد الإيراني الاعلى علي الخامنئي، خلال اجتماع الإدارة الجديدة والإداريين ومجموعة من أساتذة ثانوية الشهيد مطهري، الى أن "الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مهمة للغاية"، داعياً "محبي الإسلام والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإظهار حبهم عبر المشاركة الكثيفة بالإنتخابات الرئاسية".