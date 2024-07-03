بالفيديو - لحظة استهداف الاراضي الفلسطينية المحتلة برشقة صاروخية

جان عزيز #وهلق_شو: قدرة الاميركي على الضغط أصبحت محدودة وقدرة نتنياهو على التفلت من أي ضغط أصبحت أكبر أما الايراني لا مصلحة له بتوقف الحرب بالتالي الاستنزاف مستمر من غزة إلى جنوب لبنان