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حركة حماس: تبادلنا بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني
2024-07-03 | 14:59
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حركة حماس: تبادلنا بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني
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حركة حماس: تبادلنا بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني
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