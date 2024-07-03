"أكسيوس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي: رد حماس على مقترح التهدئة بنّاء ويتيح إمكانية المضي قُدمًا نحو مفاوضات مفصّلة بخصوص النقاط العالقة وربما التوصل إلى اتفاق

القناة 13 العبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي: نقبل معظم ما جاء في خطاب بايدن وسيكون لنا الحق في تجديد الحرب إذا أخلّت حماس بالاتفاق أو شعرنا أن المفاوضات في طريق مسدود