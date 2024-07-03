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"أكسيوس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي: رد حماس على مقترح التهدئة بنّاء ويتيح إمكانية المضي قُدمًا نحو مفاوضات مفصّلة بخصوص النقاط العالقة وربما التوصل إلى اتفاق
2024-07-03 | 15:18
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"أكسيوس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي: رد حماس على مقترح التهدئة بنّاء ويتيح إمكانية المضي قُدمًا نحو مفاوضات مفصّلة بخصوص النقاط العالقة وربما التوصل إلى اتفاق
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