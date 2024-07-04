هوكستين ناقش مع مسؤولين فرنسيين جهود التهدئة في الشرق الأوسط

قال مسؤول في البيت الأبيض إن آموس هوكستين، أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، التقى بمسؤولين فرنسيين أمس وناقش الجهود الفرنسية والأميركية لاستعادة الهدوء في الشرق الأوسط، بحسب وكالة "رويترز".



