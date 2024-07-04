هوكستين ناقش مع مسؤولين فرنسيين جهود التهدئة في الشرق الأوسط
قال مسؤول في البيت الأبيض إن آموس هوكستين، أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، التقى بمسؤولين فرنسيين أمس وناقش الجهود الفرنسية والأميركية لاستعادة الهدوء في الشرق الأوسط، بحسب وكالة "رويترز".
أضاف :"إن فرنسا والولايات المتحدة تشتركان في هدف حل الصراع الحالي عبر الخط الأزرق بالوسائل الدبلوماسية ما يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم مع ضمانات طويلة الأمد بالسلامة والأمن"، في إشارة إلى الخط الفاصل بين لبنان وإسرائيل.