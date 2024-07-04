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عربي و دولي

"إستولت على 26% من الأراضي".. تحقيق يكشف بدقة ما تفعله "إسرائيل"

2024-07-04 | 09:10
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&quot;إستولت على 26% من الأراضي&quot;.. تحقيق يكشف بدقة ما تفعله &quot;إسرائيل&quot;
"إستولت على 26% من الأراضي".. تحقيق يكشف بدقة ما تفعله "إسرائيل"

كشف تحقيق لصحيفة "هآرتس"، أن الجيش الإسرائيلي يستولي حاليا على 26 بالمئة من أراضي قطاع غزة، بعد نحو 9 أشهر من بدء الحرب.

واستند التحقيق الذي نشر الأربعاء، إلى صور للأقمار الاصطناعية ومصادر عسكرية وغيرها من مصادر المعلومات.

وهذا أبرز ما توصل إليه التحقيق:

- نشاط الجيش الإسرائيلي في الأراضي التي استولى عليها متنوع، بين إنشاء القواعد وبناء البنية التحتية وشق الطرق.
- قال ضابط بارز في الجيش الإسرائيلي مطلع على تطورات الحرب، إن الاستيلاء على الأراضي في قلب غزة "محاولة للاحتلال المستمر للقطاع".
- العمليات العسكرية توفر دعما لمؤيدي تجديد المستوطنات في غزة، وهكذا يتم تهيئة الظروف لخلق واقع جديد وسيطرة إسرائيلية طويلة الأمد على القطاع.
- حسب الجيش الإسرائيلي، فإن "الاستيلاء على هذه الأجزاء خطوة استراتيجية".
- بعد 9 أشهر تقريبا من الحرب، أصبح ترحيل مئات الآلاف من سكان غزة إلى جنوب قطاع غزة دائما.
- في الأماكن الاستراتيجية التي فر منها السكان، احتل الجيش الإسرائيلي وسوى المباني بالأرض.
- أنشأ الجيش منطقة عازلة تطوق قطاع غزة، وسوى كل المباني الموجودة داخلها بالأرض تقريبا، ومنع الفلسطينيين من دخولها.
- سيطر الجيش على محور فيلادلفيا الحدودي، بهدف "منع حماس من الوصول إلى مصر"، وسويت العديد من المباني بالأرض هناك أيضا.
- القادة السياسيون في "إسرائيل" يدفعون باتجاه استمرار الهجمات العسكرية، بينما تطالب حركة حماس بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وإنهاء الحرب.
والأربعاء أعلنت "إسرائيل" أنها تدرس الرد الجديد لحماس في المفاوضات الخاصة بوقف المعارك وإطلاق سراح الرهائن، لكن الطرفين ما زالا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق.

"إستولت على 26% من الأراضي".. تحقيق يكشف بدقة ما تفعله "إسرائيل"

عربي و دولي

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

قطاع غزة

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Aljadeed
نتنياهو: نخوض هذه الحرب من أجل البقاء وحماية حريتنا والولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل يجب أن تفوز بهذه الحرب
"أكسيوس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي: رد حماس على مقترح التهدئة بنّاء ويتيح إمكانية المضي قُدمًا نحو مفاوضات مفصّلة بخصوص النقاط العالقة وربما التوصل إلى اتفاق

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