إتفاق الهدنة.. مكالمة هاتفية جديدة بين بايدن ونتنياهو

وقال مكتب نتنياهو إن "رئيس الوزراء أبلغ بايدن قراره إرسال وفد لمواصلة المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين، وأكد مجددا المبادئ التي تلتزم بها إسرائيل، وفي مقدمتها التزام إسرائيل بعدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها".وأفاد البيت الأبيض في بيان أن "بايدن تحدث هذا الصباح مع رئيس الوزراء نتنياهو، وناقشا الجهود الجارية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار إلى جانب إطلاق سراح الرهائن، على النحو الذي حدده الرئيس وأيده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجموعة السبع ودول حول العالم".وأضاف البيان الأميركي: "ناقش القائدان الرد الأخير من حماس، ورحب بايدن بقرار نتنياهو السماح لمفاوضيه بالتعامل مع الوسطاء الأمريكيين والقطريين والمصريين في محاولة لإتمام الصفقة".وتابع البيت الأبيض: "أكد بايدن مجددا التزامه الصارم بأمن إسرائيل، بما في ذلك في مواجهة التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران مثل حزب الله اللبناني".والأربعاء أعلن مكتب نتنياهو أن "إسرائيل" تلقت رد حماس الأخير، وأنها ستدرسه الخميس.