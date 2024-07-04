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عربي و دولي

غالانت: إتفاق غزة "أقرب من أي وقت مضى"

2024-07-04 | 14:22
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غالانت: إتفاق غزة &quot;أقرب من أي وقت مضى&quot;
غالانت: إتفاق غزة "أقرب من أي وقت مضى"

إعتبر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، أن اتفاق الرهائن ووقف القتال في غزة "أقرب من أي وقت مضى".
وكان غالانت يتحدث إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين.

وقال غالانت: "قبل شهر كنت متشائما بشأن فرصنا في التوصل إلى اتفاق في أي وقت قريب، وكان أحد أهدافي الرئيسية في كل اجتماعاتي في الولايات المتحدة الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق، مع فهم أنه لن يكون هناك اتفاق أفضل"، بحسب تقرير للقناة 12 الإسرئيلية.
وأضاف غالانت: "اليوم، وأنا أقول هذا بحذر، نحن أقرب من أي وقت مضى".
يأتي هذا في وقت قال به مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو وافق على إرسال فريق للتفاوض في المحادثات، لمحاولة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار مع حماس".
لكن أثناء اللقاء مع مفاوضيه، أكد نتنياهو مرة أخرى أن "الحرب لن تنتهي إلا بعد تحقيق جميع أهدافها، وليس قبل ذلك بلحظة واحدة".
غالانت: إتفاق غزة "أقرب من أي وقت مضى"

عربي و دولي

يوآف غالانت

غزة

إسرائيل

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