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بايدن يكشف تفاصيل مكالمته مع نتنياهو

2024-07-04 | 16:15
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بايدن يكشف تفاصيل مكالمته مع نتنياهو
بايدن يكشف تفاصيل مكالمته مع نتنياهو

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الخميس، تفاصيل تتعلق بالمكالمة الهاتفية التي أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه في "إكس": "تحدثت في وقت سابق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لمناقشة الجهود الجارية لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة من شأنها أن تؤدي لوقف إطلاق النار (في غزة) إلى جانب إطلاق سراح الرهائن".
وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري أن بايدن قال لنتنياهو خلال محادثتهما الهاتفية: "إن الوقت قد حان لإبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن".
وكان مكتب نتنياهو قد قال في وقت سابق من يوم الخميس، إن "رئيس الوزراء أبلغ بايدن قراره إرسال وفد لمواصلة المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين، وأكد مجددا المبادئ التي تلتزم بها إسرائيل، وفي مقدمتها التزام إسرائيل بعدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها".
وبدوره أفاد البيت الأبيض في بيان أن "بايدن تحدث هذا الصباح مع رئيس الوزراء نتنياهو، وناقشا الجهود الجارية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار إلى جانب إطلاق سراح الرهائن، على النحو الذي حدده الرئيس وأيده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجموعة السبع ودول حول العالم".
وأضاف البيان الأميركي: "ناقش القائدان الرد الأخير من حماس، ورحب بايدن بقرار نتنياهو السماح لمفاوضيه بالتعامل مع الوسطاء الأميركيين والقطريين والمصريين في محاولة لإتمام الصفقة".
بايدن يكشف تفاصيل مكالمته مع نتنياهو

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جو بايدن

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