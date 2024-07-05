الكرملين: زيارة أوربان إلى موسكو كانت بمبادرة منه

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن زيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى روسيا تمت بمبادرة من الجانب المجري، مشيرا إلى أن بودابست قدمت هذا الاقتراح لموسكو في 3 تموز.

وقال بيسكوف: "نعم، كانت هذه بالفعل مبادرة من الجانب المجري. نعم، تم كل شيء بسرعة كبيرة، حرفياً تم تلقي اقتراح لإجراء مثل هذه الزيارة".

وفي وقت سابق، أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيناقش مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، موضوع أوكرانيا، حيث وصل أوربان، اليوم الجمعة، إلى موسكو في زيارة، قال أوربان إنها مرتبطة بـ"مهمة سلام" حول أوكرانيا.

وكان أوربان قد نشر صورة له بمطار في العاصمة موسكو فور وصوله إلى روسيا، مع تعليق قال فيه: "مهمة السلام مستمرة والمحطة الثانية هي موسكو".

وعلّق مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على زيارة أوربان، بقوله: "أستبعد إجراء اتصالات رسمية بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إلى موسكو تندرج في إطار العلاقات الثنائية".

وزار أوربان، كييف، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة له منذ 12 عاما. وابتداء من الأول من تموز الجاري، تتولى المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر.

وطلب رئيس الوزراء المجري، خلال زيارته إلى كييف، من فلاديمير زيلينسكي، النظر في إمكانية وقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا، لافتاً إلى أن ذلك قد يعجّل في مفاوضات السلام.



