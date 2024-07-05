موقع "أكسيوس": مطالبة حماس بالتزامات مكتوبة من الولايات المتحدة ومصر وقطر هي العقبة الرئيسية الوحيدة المتبقية في مفاوضات التهدئة

موقع "والا" الإسرائيلي: رئيس الموساد أكد في الدوحة أن "إسرائيل" لا تقبل طلب حماس تقديم التزام مكتوب من الوسطاء بأن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الإتفاق ستستمر بدون حد زمني