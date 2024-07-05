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البنتاغون: الوزير أوستن أكد مجدداً التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن "إسرائيل" وحقها في الدفاع عن نفسها
2024-07-05 | 16:35
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البنتاغون: الوزير أوستن أكد مجدداً التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن "إسرائيل" وحقها في الدفاع عن نفسها
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البنتاغون: الوزير أوستن أكد مجدداً التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن "إسرائيل" وحقها في الدفاع عن نفسها
عربي و دولي
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