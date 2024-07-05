الداخلية الإيرانية: بدء عملية فرز الأصوات بالمراكز التي لا يوجد فيها ناخبون وسيتم الإعلان عن النتائج تدريجياً

الداخلية الفرنسية: النتائج الأولية للانتخابات التشريعية تشير لحصول حزب التجمع اليميني على 33% من الأصوات وتجمع أحزاب اليسار حصل على 28% من الأصوات فيما حلّ تحالف الوسط المقرب من ماكرون ثالثا بـ 20% من الأصوات