مصدر بـ"حماس" يكشف لرويترز عن تفاصيل حول الاتفاق المعدّل لوقف اطلاق النار في غزة

قال مصدر كبير في حركة "حماس" لوكالة "رويترز" إن مقترح الاتفاق المعدل بين الحركة و"إسرائيل" يوافق على أن تبدأ المحادثات لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، من بينهم الجنود والمدنيون، خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.