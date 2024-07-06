مصدر بـ"حماس" يكشف لرويترز عن تفاصيل حول الاتفاق المعدّل لوقف اطلاق النار في غزة
قال مصدر كبير في حركة "حماس" لوكالة "رويترز" إن مقترح الاتفاق المعدل بين الحركة و"إسرائيل" يوافق على أن تبدأ المحادثات لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، من بينهم الجنود والمدنيون، خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأضاف المصدر أن اتفاق إطلاق سراح الأسرى يستكمل قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الثانية، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأكد أن الاتفاق المعدل ينص أيضاً على وقف مؤقت لإطلاق النار وإدخال المساعدات، ويشمل ضمان الوسطاء لذلك مع انسحاب قوات الإحتلال ما دامت المحادثات غير المباشرة مستمرة لتنفيذ المرحلة الثانية.