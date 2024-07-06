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عربي و دولي

جولة من المفاوضات وضمانات "شفهية" لإنهاء الحرب! هذه آخر التفاصيل

2024-07-06 | 11:13
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جولة من المفاوضات وضمانات &quot;شفهية&quot; لإنهاء الحرب! هذه آخر التفاصيل
جولة من المفاوضات وضمانات "شفهية" لإنهاء الحرب! هذه آخر التفاصيل

وافقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بشكل مبدئي، على مقترح تدعمه الولايات المتحدة، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على مراحل، متخلية عن مطلب رئيسي يتمثل في تعهّد "إسرائيل" مسبقا بإنهاء كامل للحرب، حسبما ذكر مسؤولان في حركة حماس ومصر يوم السبت. وذكر مسؤول في حماس لــ"أسوشيتد برس" أن موافقة الحركة جاءت بعدما تلقت "تعهدات وضمانات شفهية" من الوسطاء بأن الحرب لن تستأنف.

وانطلقت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة، بين العدو الإسرائيلي وحماس، هذا الأسبوع، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة، بعد أسابيع من توقفها.

وأجرى رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنيع، الجمعة، محادثات في الدوحة مع الوسطاء القطريين.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فإنه "لا تزال هناك فجوات بين الجانبين".

تفاصيل المقترح: 

يتضمن المقترح الإسرائيلي في مرحلته الأولى التي ستستمر لمدة 6 أسابيع، وقفا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين، بمن فيهم النساء والمسنين والجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين، وفقا لما أعلنه الرئيس الأميركي في حزيران الماضي.

وخلال هذه المرحلة ستتفاوض حماس والعدو على الإجراءات الضرورية لتنفيذ المرحلة الثانية، والتي تتضمن خارطة طريق، "لإنهاء دائم للأعمال العدائية، وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وحتى الجنود الذكور".

أما المرحلة الثالثة تتضمن خطة إعادة إعمار كبرى لغزة، وإعادة ما تبقى من رفات الرهائن الذين قتلوا إلى عائلاتهم.  

جولة من المفاوضات وضمانات "شفهية" لإنهاء الحرب! هذه آخر التفاصيل

عربي و دولي

حرب غزة

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

حماس

وقف النار

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