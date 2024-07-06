الشرطة الإسرائيلية تفرق المتظاهرين بالقوة في تل ابيب!

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين خلال وقفة احتجاجية لهم بشأن الرد الإيجابي لحركة حماس حول صفقة تبادل الأسرى والرهائن، مناشدتهم نتنياهو إتمام تلك الصفقة والعمل على الإفراج عن ذويهم.

وأوضح المتظاهرون والمحتجون الإسرائيليون مطالبتهم لنتنياهو بعدم إفشاله الصفقة مرة أخرى، بدعوى أنهم "أقرب من أي وقت مضى للقاء أبنائنا"، وتابعوا "شعبنا يريد صفقة ولا يمكن أن تبنى إسرائيل من جديد بدونها ومتطرفو الحكومة لا يريدون".

وقامت الشرطة الإسرائيلية بتفريق المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب عبر رشهم بخراطيم المياه.