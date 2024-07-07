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عربي و دولي

"الأنباء الكويتية": إشارات إيجابية تقلل خطر توسع الحرب

2024-07-07 | 00:57
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&quot;الأنباء الكويتية&quot;: إشارات إيجابية تقلل خطر توسع الحرب
"الأنباء الكويتية": إشارات إيجابية تقلل خطر توسع الحرب

جاء في صحيفة "الأنباء الكويتية" التالي:

"عادت الإجراءات المقترحة حول الحدود اللبنانية - الإسرائيلية إلى واجهة الاهتمام بعد الإشارات الإيجابية التي برزت باحتمال التوصل إلى اتفاق حول الحرب في غزة، وتاليا انعكاس ذلك على الوضع في لبنان.
وكشف مسؤولون عن ان حزب الله أبلغ جهات ديبلوماسية غربية جاءت لاستطلاع الموقف خلال الساعات الماضية، انه يلتزم وقفا لإطلاق النار في الجنوب فور الاتفاق في غزة وتوقف الحرب هناك".
وقال مصدر مطلع لـ "الأنباء الكويتية": "أبدى حزب الله مرونة لافتة في التعاطي مع أي مقترح بشأن الحدود"، مشيرا إلى ان "وقف المعارك على الحدود سيفتح الباب على مصراعيه أمام مساعي الاستحقاق الرئاسي والذي يمكن ان ينجز خلال فترة قصيرة".
وأضاف المصدر: "بذل المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين والموفد الفرنسي جان إيف لودريان جهودا كبيرة في إنجاز صيغة للاتفاق تشكل أرضية للحل، فيما لو حصل أي تطور في المواقف سواء لجهة نتائج الانتخابات الفرنسية او انشغال الإدارة الأميركية في الانتخابات الرئاسية". 
وأشار إلى أن "رسائل أبلغت إلى المسؤولين اللبنانيين تتضمن إشارات جدية حول المسار التفاوضي، وتراجع خيار التصعيد العسكري الإسرائيلي تماشيا مع وتيرة المفاوضات المتصاعدة حول غزة".
 
"الأنباء الكويتية": إشارات إيجابية تقلل خطر توسع الحرب

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