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عربي و دولي

"الشرق الأوسط": تنازلات تفتح الباب أمام فرصة إنهاء الحرب

2024-07-07 | 01:13
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&quot;الشرق الأوسط&quot;: تنازلات تفتح الباب أمام فرصة إنهاء الحرب
"الشرق الأوسط": تنازلات تفتح الباب أمام فرصة إنهاء الحرب

جاء في صحيفة "الشرق الأوسط" التالي:

"فتحت تنازلات قدمتها حركة حماس وتضمنت التراجع عن شرطها التزام إسرائيل وقف الحرب قبل بدء أي مفاوضات حول تهدئة في قطاع غزة، الباب واسعاً أمام اتفاق محتمل، وجعل نهاية الحرب ممكنة أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً إذا اتفق الطرفان على تجاوز الخلاف الرئيسي حول مدة المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف النار".
وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل المباحثات لـ "الشرق الأوسط"، إن "حماس قررت تغيير النهج المتبع وتقديم تنازلات تكتيكية سعياً إلى وقف الحرب، بعدما حصلت على تطمينات من الوسطاء بأن الدخول في مفاوضات طويلة، سيغيّر شكل اللعبة، وسينتهي بالضرورة إلى وقف الحرب".
"الشرق الأوسط": تنازلات تفتح الباب أمام فرصة إنهاء الحرب

عربي و دولي

الشرق الأوسط

إسرائيل

قطاع غزة

حماس

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