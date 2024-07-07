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عربي و دولي

إنقطاع الكهرباء وإمدادات المياه.. "إسرائيل" تستعرض سيناريوهات الحرب

2024-07-07 | 02:43
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إنقطاع الكهرباء وإمدادات المياه.. &quot;إسرائيل&quot; تستعرض سيناريوهات الحرب
إنقطاع الكهرباء وإمدادات المياه.. "إسرائيل" تستعرض سيناريوهات الحرب

إنقطاع الكهرباء وإمدادات المياه.. "إسرائيل" تستعرض سيناريوهات الحرب


ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه "في مؤتمر عُقد هذا الأسبوع لرؤساء المجالس المحلية، عرضت عليهم سيناريوهات الحرب، السيناريو المتطرف يقدر انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع ولمدة تصل إلى 72 ساعة بالإضافة إلى انقطاع خدمات الإنترنت والهاتف لمدة تتراوح بين 24 ساعة إلى يومين، والمعنى لن يتلقى السكان تنبيهات بشأن إطلاق الصواريخ، ولن تعمل أنظمة الإعلان في المستوطنات، وسيتم تشغيل الأبواق القديمة بشكل يدوي، كما ستنقطع إمدادات المياه حيث طُلب من السلطات الاستعداد لتزويد السكان بالمياه لمدة تصل إلى أسبوع، علاوة على إلزام المواطنين حتى في المنطقة الوسطى بالبقاء في المناطق المحمية لمدة تصل إلى 72 ساعة متتالية".
إنقطاع الكهرباء وإمدادات المياه.. "إسرائيل" تستعرض سيناريوهات الحرب

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