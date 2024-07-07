الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

فرنسا.. نسبة التصويت حتى منتصف النهار الأعلى منذ 1981

2024-07-07 | 07:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فرنسا.. نسبة التصويت حتى منتصف النهار الأعلى منذ 1981
فرنسا.. نسبة التصويت حتى منتصف النهار الأعلى منذ 1981

بدأ الناخبون في فرنسا الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ستعيد تشكيل المشهد السياسي في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، بعد ظهر الأحد، إن نسبة المشاركة في الانتخابات، حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، بلغت 26.63%، في حين بلغت النسبة عام 2022 في الوقت نفسه 18.99%.

بالمقابل، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، في نفس الوقت 25,9% الأسبوع الماضي

كما أوضحت الوزارة أن نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية حتى منتصف النهار تخطت نسبة التصويت المسجلة في الوقت نفسه في الجولة الأولى الأسبوع الماضي.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن نسبة التصويت المسجلة حتى منتصف نهار اليوم الأحد هي الأعلى منذ 1981.  

فرنسا.. نسبة التصويت حتى منتصف النهار الأعلى منذ 1981

عربي و دولي

الإنتخابات الفرنسية التشريعية

فرنسا

اليمين المتطرف

إيمانويل ماكرون

مارلين لوبن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
موقع "حدشوت بزمان" العبري: إصابة 5 جنود من الجيش الإسرائيلي وصفت حالة 2 منهم بالخطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان
قاعدة "ميرون" تحترق.. وقصف صاروخي عنيف من لبنان

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الدكتورة سمر الشامسي في زيارة خاصة إلى إندونيسيا.. ولقاءات!
09:27

الدكتورة سمر الشامسي في زيارة خاصة إلى إندونيسيا.. ولقاءات!

إستقبل المبعوث الخاص لجمهورية السيشل لدى اسيا السيد Nico Barito الدكتورة سمر الشامسي، في زيارة خاصة لإجراء مُحادثات مع كبار الشخصيات الإندونيسيية حول مجموعة من القضايا المُهمّة، بما في ذلك حقوق الإنسان والتعاون في مجال الفن والقانون لما تتمتع به إندونيسيا بثقافةٍ غنيّةٍ وفنونٍ مُتنوّعة، ممّا يُتيح مجالًا واسعًا للتعاون في هذا المجال..

09:27

الدكتورة سمر الشامسي في زيارة خاصة إلى إندونيسيا.. ولقاءات!

إستقبل المبعوث الخاص لجمهورية السيشل لدى اسيا السيد Nico Barito الدكتورة سمر الشامسي، في زيارة خاصة لإجراء مُحادثات مع كبار الشخصيات الإندونيسيية حول مجموعة من القضايا المُهمّة، بما في ذلك حقوق الإنسان والتعاون في مجال الفن والقانون لما تتمتع به إندونيسيا بثقافةٍ غنيّةٍ وفنونٍ مُتنوّعة، ممّا يُتيح مجالًا واسعًا للتعاون في هذا المجال..

غالانت يرد على نتيناهو.. هذا ما قاله!
09:20

غالانت يرد على نتيناهو.. هذا ما قاله!

رد وزير الحرب الإسرائيلي يواف غالانت، على هجوم الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، بعد مطالبته بإدخال تغييرات على قانون التجنيد والتوصل إلى إجماع واسع.

09:20

غالانت يرد على نتيناهو.. هذا ما قاله!

رد وزير الحرب الإسرائيلي يواف غالانت، على هجوم الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، بعد مطالبته بإدخال تغييرات على قانون التجنيد والتوصل إلى إجماع واسع.

روسيا تختبر غواصة صاروخية جديدة
09:09

روسيا تختبر غواصة صاروخية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الخبراء الروس أجروا مؤخرا اختبارات على غواصة صاروخية جديدة من نوع "لادا".

09:09

روسيا تختبر غواصة صاروخية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الخبراء الروس أجروا مؤخرا اختبارات على غواصة صاروخية جديدة من نوع "لادا".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024