"إذا وصلنا إلى تسوية لعودة المختطفين فهذا لا يلزمنا بوقف إطلاق النار مع الحزب!" .. هذا ما قاله غالانت!

شدد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت على انه "إذا وصلنا إلى تسوية لعودة المختطفين فهذا لا يلزمنا بوقف إطلاق النار مع حزب الله، ونحن نعمل على تقليل قدرات العدو على العمل وهذا ما نفعله على كل الجبهات".