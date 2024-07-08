الخارجية الإيرانية: قنوات التفاوض غير المباشر مع واشنطن لا تزال مفتوحة وهناك طرق متعددة لتبادل الرسائل بيننا

العودة الى الأعلى الخارجية الإيرانية: إسرائيل تتحمل عواقب أي هجوم على لبنان وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته