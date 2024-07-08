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عربي و دولي

صفقة الرهائن.. هذه شروط نتنياهو التي أثارت "استغراب" فريق التفاوض!

2024-07-08 | 08:40
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صفقة الرهائن.. هذه شروط نتنياهو التي أثارت &quot;استغراب&quot; فريق التفاوض!
صفقة الرهائن.. هذه شروط نتنياهو التي أثارت "استغراب" فريق التفاوض!

أعلن فريق التفاوض "الإسرائيلي" وكبار المسؤولين الأمنيين استغرابهم من إعلان مكتب رئيس وزراء العدو لإسرائيلي، الأحد، عن الشروط التي وضعها بنيامين نتنياهو للصفقة المنتظرة مع حركة حماس.

وقال أحد كبار أعضاء الفريق المفاوض أن "نتنياهو يراكم باستمرار الصعوبات ويغرق ويسلط الضوء على الخلافات، ولا يركز على النقاط التي تم الاتفاق عليها والتي يمكن الاستفادة منها".

شروط نتنياهو تم الإعلان عنها قبل مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة لاستكمال عملية التفاوض.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن "الشعور السائد في فريق التفاوض هو أنه بدلاً من توفير اتجاه إيجابي، يركز رئيس الوزراء على الأمور الصعبة".

وفي الإعلان الذي نشره نتنياهو تمت إضافة طلبين جديدين عما كان قد تم الاتفاق عليه مع الفريق.

وفي أعقاب الإعلان، تزايدت الشكوك تجاه نتنياهو، وهناك مصادر تعتقد أنه يحاول نسف الصفقة.

شروط نتنياهو

أي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقق أهداف الحرب.

الاتفاق يجب أن يمنع تهريب الأسلحة إلى حماس عبر الحدود بين غزة ومصر.

يجب ألا يسمح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة.

إسرائيل ستعمل على إعادة أكبر عدد من الرهائن الأحياء.

ويأتي بيان نتنياهو وسط تجدد جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر لحثّ العدو الإسرائيلي وحركة حماس على خوض محادثات لوقف الحرب المستمرة منذ 9 أشهر والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.  
صفقة الرهائن.. هذه شروط نتنياهو التي أثارت "استغراب" فريق التفاوض!

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

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