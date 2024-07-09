الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

ترامب يستبعد إنسحاب بايدن.. ويوضح السبب

2024-07-09 | 01:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ترامب يستبعد إنسحاب بايدن.. ويوضح السبب
ترامب يستبعد إنسحاب بايدن.. ويوضح السبب

قال دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية إنه يتوقع أن يبقى الرئيس جو بايدن في السباق للبيت الأبيض على الرغم من الدعوات المتزايدة داخل الحزب الديمقراطي له بالانسحاب لصالح مرشح أصغر سنا.

وكان ترامب الرئيس السابق البالغ من العمر 78 عاما، يتحدث لشبكة فوكس نيوز، في أول مقابلة له منذ المناظرة التي جرت بينه وبين بايدن الشهر الماضي وشهدت أداء كارثيا للرئيس الحالي.
وعندما سئل عن احتمالات انسحاب بايدن البالغ من العمر 81 سنة بسبب الضغوط التي يتعرض لها من حلفائه الديمقراطيين بسبب المخاوف إزاء صحته الذهنية، قال ترامب إن بايدن سيرفض الانسحاب من السباق بسبب غروره، قائلا: "إنه مغرور ولا يريد الاستسلام. لا يريد أن يفعل ذلك. يبدو لي أن هذا ما يريده".
وسبق لبايدن أن أطاح بترامب في انتخابات الرئاسة السابقة التي جرت عام 2020 ومنعه من البقاء في السلطة لولاية ثانية، لكن استطلاعات الرأي حاليا تشير إلى حظوظ أفضل للمرشح الجمهوري.
وخلال المقابلة مع فوكس نيوز، قدّم ترامب أول وصف تفصيلي من جانبه للمناظرة التي نظّمتها شبكة "سي إن إن" في أتلانتا وغالبا فقد خلالها بايدن سلسلة أفكاره وتحدث في بعض الأحيان بشكل غير متماسك وبدا في حالة ذهول، على حد تعبير وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الملياردير الجمهوري في وصفه لأداء منافسه الديمقراطي في تلك المناظرة: "سأخبرك. لقد كانت مناظرة غريبة، لأنّه في غضون بضع دقائق كانت الإجابات التي قدّمها غير منطقية إلى حدّ بعيد".
ولفت ترامب إلى أنّه تعمّد عدم النظر كثيرا إلى بايدن بينما كان الرئيس يتحدّث، وقال: "لقد ألقيت نظرة خاطفة عليه عندما كان في خضمّ إعطاء بعض الإجابات السيئة حقا".
وأضاف: "لم تكن حتى إجابات. لقد كانت مجرد كلمات مجمّعة ليس لها أي معنى أو منطق".

ترامب يستبعد إنسحاب بايدن.. ويوضح السبب

عربي و دولي

دونالد ترامب

جو بايدن

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
روسيا تستقبل مودي.. جولة بمركبة وعرض للخيول
"إسرائيل" تهاجم بانياس السورية ليلاً.. ماذا عن الأضرار؟

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الصحة العالمية: الأوضاع في غزة تتدهور بشكل خطير
04:36

الصحة العالمية: الأوضاع في غزة تتدهور بشكل خطير

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، أن الأوضاع في غزة تتدهور بشكل خطير وأنه لا مكان آمناً في القطاع المحاصر.

04:36

الصحة العالمية: الأوضاع في غزة تتدهور بشكل خطير

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، أن الأوضاع في غزة تتدهور بشكل خطير وأنه لا مكان آمناً في القطاع المحاصر.

جيل بايدن تنفي وقوفها خلف "قرار الرئيس" بالاستمرار في السباق الرئاسي
04:19

جيل بايدن تنفي وقوفها خلف "قرار الرئيس" بالاستمرار في السباق الرئاسي

أكدت السيدة الأولى جيل بايدن، الإثنين، أنها لا تقف وراء تصميم الرئيس جو بايدن على البقاء في السباق الرئاسي لعام 2024

04:19

جيل بايدن تنفي وقوفها خلف "قرار الرئيس" بالاستمرار في السباق الرئاسي

أكدت السيدة الأولى جيل بايدن، الإثنين، أنها لا تقف وراء تصميم الرئيس جو بايدن على البقاء في السباق الرئاسي لعام 2024

لبيد: نتنياهو فقد السيطرة والحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد
03:25

لبيد: نتنياهو فقد السيطرة والحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقد السيطرة على الحرب والعلاقات الخارجية وعلى حكومته، حيث يفعل الجميع هناك ما يحلو لهم، بحسب تعبيره.

03:25

لبيد: نتنياهو فقد السيطرة والحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقد السيطرة على الحرب والعلاقات الخارجية وعلى حكومته، حيث يفعل الجميع هناك ما يحلو لهم، بحسب تعبيره.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024