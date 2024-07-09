ترامب يستبعد إنسحاب بايدن.. ويوضح السبب

قال دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية إنه يتوقع أن يبقى الرئيس جو بايدن في السباق للبيت الأبيض على الرغم من الدعوات المتزايدة داخل الحزب الديمقراطي له بالانسحاب لصالح مرشح أصغر سنا.

وكان ترامب الرئيس السابق البالغ من العمر 78 عاما، يتحدث لشبكة فوكس نيوز، في أول مقابلة له منذ المناظرة التي جرت بينه وبين بايدن الشهر الماضي وشهدت أداء كارثيا للرئيس الحالي.

وعندما سئل عن احتمالات انسحاب بايدن البالغ من العمر 81 سنة بسبب الضغوط التي يتعرض لها من حلفائه الديمقراطيين بسبب المخاوف إزاء صحته الذهنية، قال ترامب إن بايدن سيرفض الانسحاب من السباق بسبب غروره، قائلا: "إنه مغرور ولا يريد الاستسلام. لا يريد أن يفعل ذلك. يبدو لي أن هذا ما يريده".

وسبق لبايدن أن أطاح بترامب في انتخابات الرئاسة السابقة التي جرت عام 2020 ومنعه من البقاء في السلطة لولاية ثانية، لكن استطلاعات الرأي حاليا تشير إلى حظوظ أفضل للمرشح الجمهوري.

وخلال المقابلة مع فوكس نيوز، قدّم ترامب أول وصف تفصيلي من جانبه للمناظرة التي نظّمتها شبكة "سي إن إن" في أتلانتا وغالبا فقد خلالها بايدن سلسلة أفكاره وتحدث في بعض الأحيان بشكل غير متماسك وبدا في حالة ذهول، على حد تعبير وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الملياردير الجمهوري في وصفه لأداء منافسه الديمقراطي في تلك المناظرة: "سأخبرك. لقد كانت مناظرة غريبة، لأنّه في غضون بضع دقائق كانت الإجابات التي قدّمها غير منطقية إلى حدّ بعيد".

ولفت ترامب إلى أنّه تعمّد عدم النظر كثيرا إلى بايدن بينما كان الرئيس يتحدّث، وقال: "لقد ألقيت نظرة خاطفة عليه عندما كان في خضمّ إعطاء بعض الإجابات السيئة حقا".

وأضاف: "لم تكن حتى إجابات. لقد كانت مجرد كلمات مجمّعة ليس لها أي معنى أو منطق".



