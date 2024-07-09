الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

لبيد: نتنياهو فقد السيطرة والحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد

2024-07-09 | 03:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لبيد: نتنياهو فقد السيطرة والحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد
لبيد: نتنياهو فقد السيطرة والحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقد السيطرة على الحرب والعلاقات الخارجية وعلى حكومته، حيث يفعل الجميع هناك ما يحلو لهم، بحسب تعبيره.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن لبيد قوله إن الحرب (على غزة) لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، وأضاف أن "إسرائيل" تسعى لحروب قصيرة وأنه لا يمكن تجنيد الاحتياط إلى الأبد، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يتحمل.
وبشأن صفقة محتملة لتبادل الأسرى أعرب رئيس حزب "هناك مستقبل" عن اعتقاده بأن حركة حماس اتخذت خطوات لجعل صفقة إعادة المختطفين ممكنة.
وأشار لبيد إلى أن بيان مكتب نتنياهو الأخير كان ضارا وغير ضروري وحطم قلوب عائلات من سماهم المختطفين، بحسب قوله.
كما قال إنه "تجري عملية خياطة دقيقة لصفقة معقدة للغاية ثم يخرج بيان مدمر يجعل الجميع يعتقدون أن الحكومة الإسرائيلية غير جادة".
وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية أنه سيوفر شبكة أمان للائتلاف الحاكم للموافقة على الصفقة إذا واجه نتنياهو صعوبة في الحصول على أغلبية لدعمها، قائلا إن شبكة الأمان هذه قد تطيل عمر هذه الحكومة التي وصفها بالفاسدة لكنه سيفعل كل شيء من أجل "المختطفين".
 
لبيد: نتنياهو فقد السيطرة والحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد

عربي و دولي

يائير لبيد

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جيل بايدن تنفي وقوفها خلف "قرار الرئيس" بالاستمرار في السباق الرئاسي
رئيس الوزراء الإثيوبي يصل إلى بورتسودان للقاء قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الصحة العالمية: الأوضاع في غزة تتدهور بشكل خطير
04:36

الصحة العالمية: الأوضاع في غزة تتدهور بشكل خطير

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، أن الأوضاع في غزة تتدهور بشكل خطير وأنه لا مكان آمناً في القطاع المحاصر.

04:36

الصحة العالمية: الأوضاع في غزة تتدهور بشكل خطير

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، أن الأوضاع في غزة تتدهور بشكل خطير وأنه لا مكان آمناً في القطاع المحاصر.

جيل بايدن تنفي وقوفها خلف "قرار الرئيس" بالاستمرار في السباق الرئاسي
04:19

جيل بايدن تنفي وقوفها خلف "قرار الرئيس" بالاستمرار في السباق الرئاسي

أكدت السيدة الأولى جيل بايدن، الإثنين، أنها لا تقف وراء تصميم الرئيس جو بايدن على البقاء في السباق الرئاسي لعام 2024

04:19

جيل بايدن تنفي وقوفها خلف "قرار الرئيس" بالاستمرار في السباق الرئاسي

أكدت السيدة الأولى جيل بايدن، الإثنين، أنها لا تقف وراء تصميم الرئيس جو بايدن على البقاء في السباق الرئاسي لعام 2024

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024