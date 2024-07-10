بيني غانتس: كان يجب الانتقال إلى الشمال في آذار كما طلبنا وندفع ثمنا باهظا بسبب تردد نتنياهو

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، الأربعاء، أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالإعدام بحق زوجة تنظيم "داعش" السابق أبو بكر البغدادي.
تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من إحباط 3 مخططات "إرهابية" خلال نحو 24 ساعة، بحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام روسية، كان الأول أمس عندما أحبط اختطاف "قاذفة استراتيجية"، والثاني أعلن عنه اليوم وتمثل بإحباط هجوم استهدف حاملة الطائرات "الأدميرال كوزنيتسوف"، والثالث محاولة اغتيال 3 قادة عسكريين روس.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة خوفاً من مذكرة اعتقال تعدّها المحكمة الجنائية الدولية بحقه