بيني غانتس: كان يجب الانتقال إلى الشمال في آذار كما طلبنا وندفع ثمنا باهظا بسبب تردد نتنياهو

تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من إحباط 3 مخططات "إرهابية" خلال نحو 24 ساعة، بحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام روسية، كان الأول أمس عندما أحبط اختطاف "قاذفة استراتيجية"، والثاني أعلن عنه اليوم وتمثل بإحباط هجوم استهدف حاملة الطائرات "الأدميرال كوزنيتسوف"، والثالث محاولة اغتيال 3 قادة عسكريين روس.



