إذاعة جيش العدو: انفجار 3 طائرات مسيرة أطلقها حزب الله في هضبة الجولان وإصابة امرأة بجروح طفيفة

اشار وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الى إن "إسرائيل مستعدة لسحب قواتها جزئيا من محور فيلادلفيا وإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، مشددا على ضرورة "منع محاولات تهريب الأسلحة، وعدم السماح لحركة حماس بالعودة إلى معبر رفح"، وذلك في إطار صفقة محتملة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة".
تطرق وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي للتصعيد الجاري في جنوب لبنان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره الأردني في القاهرة، وقال الوزير المصري إن بلاده تتابع بقلق بالغ التصعيد شديد الخطورة الذي يقوم به الجانب الاسرائيلي على الجبهة الشمالية و العدوان على لبنان، واعتبر عبد العاطي أن جذور التصعيد هي العدوان الإسرائيلي على غزة وبالتالي فإن عودة الهدوء للمنطقة سواء البحر الأحمر أو لبنان لن يتأتى سوى بإيقاف إسرائيل لعدوانها على غزة.
اعلن وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، أن "دفعة من طائرات إف-16 في طريقها الآن إلى أوكرانيا قادمة من الدنمارك"، لافتا الى ان "طائرات إف-16 ستطير في سماء أوكرانيا هذا الصيف".