إذاعة جيش العدو: انفجار 3 طائرات مسيرة أطلقها حزب الله في هضبة الجولان وإصابة امرأة بجروح طفيفة

تطرق وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي للتصعيد الجاري في جنوب لبنان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره الأردني في القاهرة، وقال الوزير المصري إن بلاده تتابع بقلق بالغ التصعيد شديد الخطورة الذي يقوم به الجانب الاسرائيلي على الجبهة الشمالية و العدوان على لبنان، واعتبر عبد العاطي أن جذور التصعيد هي العدوان الإسرائيلي على غزة وبالتالي فإن عودة الهدوء للمنطقة سواء البحر الأحمر أو لبنان لن يتأتى سوى بإيقاف إسرائيل لعدوانها على غزة.

