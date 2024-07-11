إعلام العدو: تقارير أولية عن انفجار طائرة بدون طيار في منطقة كابري بالجليل الغربي وسقوط عدد من الاصابات وصفت احداها بالخطيرة



ذكرت الحكومة البريطانية في بيان، الخميس، أن رئيس الوزراء الجديد، كير ستارمر، ناقش مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، التطلعات لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات.