إعلام العدو: تقارير أولية عن انفجار طائرة بدون طيار في منطقة كابري بالجليل الغربي وسقوط عدد من الاصابات وصفت احداها بالخطيرة

أكد متحدث خارجية إيران ناصر كنعاني رفض بلاده للادعاءات المدرجة في بيان اجتماع قادة دول "الناتو" ومزاعم دعم إيران العسكري لروسيا في النزاع الأوكراني، معتبرا أن لا أساس لها ومسيسة، بحسب "روسيا اليوم".
ذكرت الحكومة البريطانية في بيان، الخميس، أن رئيس الوزراء الجديد، كير ستارمر، ناقش مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، التطلعات لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات.
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن "قرار واشنطن وبرلين، نشر صواريخ طويلة المدى في ألمانيا، يهدف إلى الإضرار بأمن روسيا، مشيرًا إلى أن "روسيا سترد عسكريا".