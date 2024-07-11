نتنياهو يضع 4 شروط لوقف اطلاق النار

وأول هذه الشروط الأربعة هو أن يحتفظ جيش الاحتلال بالسيطرة على "ممرّ فيلادلفيا ومعبر رفح" اللذين احتلّهما بداية أيار الماضي .

ولم يحدّد نتانياهو الفترة التي يريد أن يحتفظ بها بهذه المنطقة التي تشترط حماس من جهتها أن ينسحب الاحتلال منها.

أمّا الشروط الثلاثة الأخرى التي وضعتها حكومة نتانياهو في هذه المفاوضات غير المباشرة التي تجري بوساطة مشتركة قطرية-مصرية-أميركية فهي استئناف الحرب بعد انتهاء فترة الهدنة التي سيتم الاتفاق عليها ومنع عودة المقاتلين إلى شمال القطاع والإفراج في المرحلة الأولى من الاتفاق عن أكبر عدد ممكن من الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال نتانياهو إنّ أيّ اتّفاق "يجب أن يسمح لإسرائيل باستئناف القتال (بعد انتهاء فترة الهدنة التي سينصّ عليها) حتى تتحقق أهداف الحرب".

كما اشترط أن يتمّ في المرحلة الأولى من الاتفاق الجاري التفاوض عليه "الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن".