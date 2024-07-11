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وسائل إعلام الاحتلال: اندلاع حريق في الجولان بعد إطلاق عدد من الصواريخ من سوريا
2024-07-11 | 16:37
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وسائل إعلام الاحتلال: اندلاع حريق في الجولان بعد إطلاق عدد من الصواريخ من سوريا
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