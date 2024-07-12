إعلام: حماس أبلغت الوسطاء باستعدادها للتنازل عن السلطة!

و وفقاً للصحيفة نفسها، فإن إنجاز الإتفاق بين العدو الإسرائيلي وحماس سيمّر بـ 3 مراحل، لعل أبرزها المرحلة الثانية التي تتضمن وضع خطة "حكم مؤقت" لقطاع غزة.

مرحلة "الحكم المؤقت" لا تكون فيها حماس ولا إسرائيل متحكمتين بالقطاع، بينما تتوالى إدارة الأمن قوات من أنصار السلطة الفلسطينية قوامها 2500 فرد تم تدريبها من قبل الولايات المتحدة ومدعومة من حلفاء عرب.

في حين أشار مسؤول أميركي أن حماس أبلغت الوسطاء بإستعدادها للتنازل عن السلطة لصالح ترتيب "الحكم المؤقت" الذي يندرج ضمن المرحلة الثانية التي تشمل إنتهاء الأعمال القتالية وإنسحاب قوات العدو الإسرائيلي من غزة.