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عربي و دولي

روسيا: الدولة العميقة أخفت الوضع الحقيقي للرئيس بادين

2024-07-12 | 09:02
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روسيا: الدولة العميقة أخفت الوضع الحقيقي للرئيس بادين
روسيا: الدولة العميقة أخفت الوضع الحقيقي للرئيس بادين


قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الدولة العميقة ووسائل الإعلام الأميركية أخفت منذ فترة طويلة الوضع الحقيقي للرئيس جو بايدن عن الرأي العام.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الحالة النفسية للرئيس الأميركي تعتبر أبرز أخبار قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وجاءت تصريحات وزارة الخارجية بعدما أخطأ بايدن وقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أن يتدارك الأمر، وفي زلة لسان أخرى، وصف بايدن منافسه الجمهوري دونالد ترامب بأنه نائب الرئيس.
ومن جانبه قال الكرملين، الجمعة، إن العالم كله لاحظ زلات لسان الرئيس الأميركي جو بايدن في قمة حلف شمال الأطلسي، أمس الخميس.
ورفض الكرملين تصريحات بايدن تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، إن موسكو تابعت زلات لسان بايدن مثل باقي دول العالم لكنه أردف "هذا ليس موضوعنا. وإنما موضوع الولايات المتحدة، دع الناخبين الأميركيين يحددون فرص المرشحين (للرئاسة)".
وقال بيسكوف إن الكرملين لاحظ ما وصفها بتصريحات مهينة من بايدن بشأن بوتين.
واعتبر المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس ارتكب هذا الخطأ لأن "تركيزه كان منصبا بشدة على هزيمة بوتين".
روسيا: الدولة العميقة أخفت الوضع الحقيقي للرئيس بادين

عربي و دولي

روسيا

جو بايدن

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