نتنياهو يصر على بقاء "إسرائيل" بمحور فيلادلفيا.. و"هيئة البث" تؤكد: الأمر قيد التفاوض

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجمعة، إن بنيامين نتنياهو يصر على بقاء "إسرائيل" في محور فيلادلفيا الواقع بين قطاع غزة ومصر.

وأفاد المكتب، في منشور على منصة إكس، بأن التقرير الذي نشرته وكالة رويترز للأنباء، والذي يفيد بأن "إسرائيل" تناقش إمكانية الانسحاب من محور فيلادلفيا، هو محض "أخبار كاذبة".

وأضاف أن رئيس الوزراء يصر على بقاء "إسرائيل" في محور فيلادلفيا، وأنه أوعز بذلك لفرق التفاوض ولممثلي الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وأبلغ بها أيضا المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الليلة الماضية.

وبالمقابل، قالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن "إسرائيل" بحثت إمكانية الانسحاب من محور فيلادلفيا خلافا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.