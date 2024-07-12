رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: الأونروا على شفا الإنهيار المالي

مصادر الجديد: قائد الجيش اصدر بالأمس كتاباً الى وزير الدفاع اضاء فيه على حاجة الجيش الى تعيين ضباط اضافيين وسيعمد وزير الدفاع الى اصدار كتاب الى مجلس الوزراء وفقاً للاتفاق المذكور