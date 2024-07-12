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عربي و دولي
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: الأونروا عرفت الكثير من الأزمات لكن مستوى القتل في غزة لا مثيل له
2024-07-12 | 10:25
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رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: الأونروا عرفت الكثير من الأزمات لكن مستوى القتل في غزة لا مثيل له
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