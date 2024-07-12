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عربي و دولي

العدل الدولية تبدي رأيها في العواقب القانونية لإحتلال فلسطين في 19 تموز

2024-07-12 | 14:58
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العدل الدولية تبدي رأيها في العواقب القانونية لإحتلال فلسطين في 19 تموز
العدل الدولية تبدي رأيها في العواقب القانونية لإحتلال فلسطين في 19 تموز

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة أنها ستبدي رأيها يوم 19 تموز الجاري، في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في شباط الماضي لكشف العواقب القانونية لتصرفات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة.
وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على "إسرائيل" بشأن الحرب في قطاع غزة، وقد يؤدي رأي المحكمة تبعا لذلك إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ 9 أشهر على قطاع غزة.
والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.
العدل الدولية تبدي رأيها في العواقب القانونية لإحتلال فلسطين في 19 تموز

عربي و دولي

محكمة العدل الدولية

إسرائيل

فلسطين

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