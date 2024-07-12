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عربي و دولي

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية مشتركة في البحر الأحمر وباب المندب.. إليكم ما تمّ إستهدافه

2024-07-12 | 15:41
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الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية مشتركة في البحر الأحمر وباب المندب.. إليكم ما تمّ إستهدافه
الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية مشتركة في البحر الأحمر وباب المندب.. إليكم ما تمّ إستهدافه


صدر عن القوات المسلحة اليمنية البيان التالي:


"انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 
نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة (Charysalis) وذلك في البحر الأحمر وباب المندب.
وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.
وتم استهدافها مرتين الأولى في البحر الأحمر والثانية في باب المندب وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والبحرية المناسبة والطائرات المسيرة.
إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
إن القوات المسلحة اليمنية تحيي كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم على خروجهم الحاشد وغير المسبوق في المحافظات والمديريات وتاكيدهم على استمرار المساندة العسكرية للمقاومة الفلسطينية.
إن القوات المسلحة اليمنية وأمام ما يتعرض له الشعب اليمني العظيم من تحركات معادية من قبل النظام السعودي تنفيذا للتوجيهات الأمريكية وخدمة للعدو الإسرائيلي لتؤكد جاهزيتها العسكرية لتنفيذ المطالب الشعبية في الرد المشروع على تلك التحركات{ وسیعۡلم ٱلذین ظلموۤا۟ أی منقلبࣲ ینقلبون } صدق الله العظيم
والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير".

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية مشتركة في البحر الأحمر وباب المندب.. إليكم ما تمّ إستهدافه

عربي و دولي

الحوثيون

البحر الأحمر

باب المندب

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